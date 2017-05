Warszawa: Będzie można zwiedzić najwęższym dom na świecie

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Przez trzy weekendy będzie można wejść do najwęższego domu na świecie. Rozpoczęły się zapisy na dni otwarte w Domu Kereta. Zainteresowanie jest tak duże, że skończyły się już miejsca na pierwsze terminy zwiedzania. Dla chętnych pozostały jeszcze cztery terminy w czerwcu - 3, 4, 10 i 11 czerwca.



Dom można zwiedzać w godzinach od 12:30 do 16:30. Czas zwiedzania wynosi 15 minut, a do domu wchodzi się w grupach czteroosobowych. Pieniądze z biletów Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej chce przeznaczyć na jego remont.