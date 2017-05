Łódzkie: Pijany kierowca uciekł z miejsca wypadku

55-letnia kobieta zginęła potrącona przez samochód w Sobótce Nowej w woj. łódzkim. Kierowca uciekł z miejsca wypadku, nie udzieliwszy ofierze pomocy.



Ranna kobieta leżała w rowie przez kilka godzin. Miała otwarte złamanie nogi i uraz głowy. Dopiero rano nieprzytomną znalazł ją mąż, który zaniepokojony jej nieobecnością, zaczął jej szukać. Wezwał karetkę, ale mimo reanimacji kobieta zmarła.



Sprawca wypadku usłyszał już zarzuty. Nie przyznaje się do winy.



- 42-letni kierowca usłyszał zarzuty, dotyczące spowodowania w stanie nietrzeźwości wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, połączonego z ucieczką z miejsca zdarzenia. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności – powiedział Krzysztof Kopania z prokuratury okręgowej w Łodzi.



Wobec podejrzanego, z racji obawy o matactwo, został skierowany wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie.



