W Częstochowie 22-latek utonął na oczach ludzi

22-letni mężczyzna utonął w zbiorniku Adriatyk w Częstochowie. Na pomoc ruszyli plażowicze, ale niestety chłopaka nie udało się uratować. Do zdarzenia doszło w sobotę, 3 czerwca.



- Doleciałem do gościa, złapałem, a on mnie objął. Wtedy pod wodę poszedłem z nim. Raz, drugi wyciągałem go, ale musiałem go puścić, bo sam się ratowałem - mówi mężczyzna, który ruszyła tonącemu na ratunek.



