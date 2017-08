300 migrantów z Afryki przedarło się przez hiszpańską granicę

Około 300 migrantów, w większości pochodzących z Afryki Subsaharyjskiej, przedarło się w nocy z 6 na 7 sierpnia do hiszpańskiej enklawy Ceuta w Maroku.



Grupa przekroczyła granicę o godzinie 5 rano w rejonie portu Gran Tarajal, zaskakując tym celników. Uchodźcy mają zostać przeniesieni do tymczasowego ośrodka dla imigrantów.



W ubiegłym tygodniu doszło do podobnego incydentu w tym rejonie. 73 migrantom udało się wówczas sforsować ogrodzenie na granicy Maroka z hiszpańską enklawą.



(x-news)