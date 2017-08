Jan Grabiec (PO) o reparacjach wojennych

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Otwieranie dzisiaj kwestii reparacji służy wyłącznie celom bieżącej polityki. To ma być sposób na to, żeby straszyć naszych partnerów z Europy Zachodniej kwestiami rozliczeń politycznych. Jest to niewątpliwie broń przypominająca puszkę Pandory - mówi w rozmowie z Interią Jan Grabiec z Platformy Obywatelskiej.