Trwa wycinka w Puszczy Białowieskiej

W Puszczy Białowieskiej w najlepsze trwa wycinka drzew mimo wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości UE nakazu jej wstrzymania. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych stoi na stanowisku, że ma ona na celu zapewnienie bezpieczeństwa przy drogach. Innego zdania są obrońcy puszczy, którzy twierdzą, że drzewa są pozyskiwane na sprzedaż.



"Te drzewa są sprzedawane regularnie do odbiorców z całej Polski. Ostatnio wyjechał transport 7 tirów z drzewami ponad 100-letnimi" – powiedział Tomasz Zdrojewski, przedstawiciel "Obozu dla Puszczy".



Jarosław Krawczyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych poinformował, że drzewo wycinane w puszczy jest sprzedawane miedzy innymi lokalnym mieszkańcom lub stałym klientom.



"Jest to drewno bardzo atrakcyjne dla odbiorcy. To drzewo wywożone jest w formie dłużyc, to są kilkumetrowe pnie pocięte na potrzeby firm konstrukcyjnych" – powiedziała Katarzyna Jagiełło z Greanpeace Polska.



Zaskoczeni wycinką drzew są turyści odwiedzający Puszczę Białowieską.



"To jest surrealistyczne, przyjechaliśmy zobaczyć pierwotny las, a tu coś takiego" - powiedzieli turyści z Belgii. (TVN24/x-news)