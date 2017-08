Dorn: Kaczyński już nie mówił "polegli"

Twierdzenie Jarosława Kaczyńskiego "zginęli na służbie", nie "polegli", jest czymś nowym - powiedział były marszałek Sejmu Ludwik Dorn, odnosząc się do przemówienia prezesa PiS podczas miesięcznicy smoleńskiej.



- To jest element zupełnie nowy. Ja bym to łączył z tym zadziwiającym komunikatem Ministerstwa Obrony Narodowej, który ukazał się dzień przed miesięcznicą – dodał.



(x-news/TVN24)