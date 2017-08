Big Ben zamilkł na 4 lata

21 sierpnia słynny dzwon zwany "Big Benem" wybił godzinę 12 po czym zamilkł - na cztery lata. Symbol brytyjskiej stolicy będzie można usłyszeć ponownie dopiero po gruntownym remoncie, który potrwa aż do 2021 roku.



Przed ukończeniem prac londyńczycy usłyszą go tylko w sylwestra i w czasie Niedzieli Pamięci, święta upamiętniającego ofiary I wojny światowej.



(US CBS/x-news)