Kwaśniewski: Reparacji nie da się dziś poważnie omawiać

Aleksander Kwaśniewski uznaje rządowy postulat upominania się o odszkodowania za straty wojenne od Niemiec za nierealistyczny. Według Beaty Szydło, powrót do sprawy reparacji jest "wołaniem o sprawiedliwość".



Były prezydent przekonywał, że nie przyniesie to oczekiwanego skutku, a tylko doprowadzi do radykalnego pogorszenia stosunków z naszym zachodnim sąsiadem. - To stawia nas w roli kupców, grających o stawkę, o którą się dziś nie gra - podkreślił.



Zdaniem Kwaśniewskiego, Polska powinna raczej wywierać na Niemcy presję moralną, aniżeli domagać się pieniędzy. - Niemcy nie mają prawa zapomnieć, że byli sprawcami największej tragedii w historii cywilizacji, czyli II wojny światowej. Niemcy to rozumieją. Tę lekcję historycznego myślenia, pokuty przeprowadzili - podkreślił.



(TVN24/x-news)