Wielka operacja policji na Śląsku

We wtorek, 5 września, policjanci weszli do 26 punktów na terenie 15 powiatów na Śląsku, gdzie sprzedawano dopalacze.



- Te działania były równoczesne, o tej samej porze, wspólnie z pracownikami Sanepidu. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad tysiąc opakowań tych środków i zatrzymali trzy osoby – wyjaśnia Aleksandra Nowara, rzecznik katowickiego Komendanta Wojewódzkiego.



Policjanci przypominają, że za wprowadzenie do obrotu szkodliwych dla zdrowia lub życia wielu osób substancji grozi do ośmiu lat więzienia.



(x-news)