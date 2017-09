Mieszkańcy miasta Bonita Springs na Florydzie wracają do zniszczonych domów po huraganie Irma

Miasto Bonita Springs na Florydzie było jednym z najbardziej dotkniętych przez huragan Irma. Część mieszkańców, gdy minęło bezpośrednie zagrożenie, postanowiło wrócić do zniszczonych domów. Niestety woda na niektórych ulicach wciąż sięga ludziom do pasa.



Huragan Irma był jednym z najpotężniejszych huraganów ostatnich dekad. Nawiedził Karaiby i Stany Zjednoczone, powodując katastrofalne zniszczenia i doprowadzając do śmierci co najmniej 45 osób.



(RUPTLY/x-news)