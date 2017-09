Trump: Budowa muru już się zaczyna

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że rozpoczęto już budowę muru na granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem.



- Istniejące już fragmenty są odnawiane. Powstają także próbne odcinki nowego muru. Budujemy obecnie cztery takie konstrukcje, z których wybierzemy ostateczną – powiedział Trump do dziennikarzy zebranych na lotnisku w Fort Meyers na południu Florydy, dokąd przybył, by zapoznać się ze skalą zniszczeń spowodowanych przez huragan Irma.



Prezydent USA podkreślił także, że zamierza wprowadzić „ekstremalną ochronę granic z pełną inwigilacją”.



(US CBS/x-news)