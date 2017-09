Biedroń o konsultacjach: To diabelski plan prezydenta

- Pozwoliliśmy sobie na to, że prezydent i minister sprawiedliwości mogą ingerować we władzę sądowniczą. W ogóle nie powinniśmy prowadzić takiego sporu - stwierdził Robert Biedroń. Prezydent Słupska odniósł się do konsultacji przedstawicieli klubów parlamentarnych z prezydentem w sprawie reformy sądownictwa.



Jak podkreślił, dziwi się opozycji, że w ogóle próbuje uczestniczyć w takich negocjacjach. - To są konszachty z diabłem. To diabelski plan prezydenta, który - w tej wojnie buldogów pod dywanem ministra sprawiedliwości i prezydenta - próbuje wykorzystać opozycję, żeby się wybielić i przeforsować swój plan. Ale plan jest niekonstytucyjny, antydemokratyczny - ocenił Biedroń.



