Gołymi rękami wciągnął rekina do wody. Niebezpieczny wyczyn na plaży w Australii

Na jednej z australijskich plaż pewien mężczyzna wykazał się nie lada odwagą. Gołymi rękami wciągnął młodego rekina z powrotem do wody. Zagubione zwierzę zostało wyrzucone na ląd w miejscowości Manly w stanie Nowa Południowa Walia.



Ratownicy z Manly Sea Life Sanctuary zaopiekowali się rekinem, przewożąc go do specjalnego akwarium, gdzie zwierzę spędziło noc.



(STORYFUL/x-news)