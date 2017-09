Rozpoczął się drugi etap ćwiczeń Zapad 2017

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Rozpoczął się drugi etap rosyjsko-białoruskich manewrów wojskowych Zapad 2017. To aktywna faza ćwiczeń, która ma potrwać do wtorku.



Przyglądać się jej będzie rosyjski prezydent Władimir Putin, który na poligonie Łużskij w obwodzie kaliningradzkim przeprowadzi inspekcję.



Pierwszy etap manewrów zakończył się w sobotę (16.09). Ćwiczono dowodzenie siłami podczas ataku umownego przeciwnika i planowanie operacji strategicznych. W działaniach uczestniczyły pododdziały Zachodniego Okręgu Wojskowego sił zbrojnych Rosji, Floty Bałtyckiej, wojsk powietrzno-kosmicznych, powietrzno-desantowych i siły specjalne.



Ćwiczenia Zapad 2017 potrwają do 20 września. Według oficjalnych danych, bierze w nich udział łącznie blisko 13 tysięcy żołnierzy Białorusi i Rosji.



(RUPTLY/x-news)