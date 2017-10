Olechowski: Dramatyczne skutki tej reformy ujawnią się za kilka lat

- Mówimy o 300 tysiącach ludzi, którzy przejdą emeryturę. Jako ekonomista powiem, że jak 300 tysięcy ludzi ubywa z rynku pracy, to pozostali stają się cenniejsi, to płace idą do góry, a jak płace idą do góry za tę samą prace, to konkurencyjność kraju jest słabsza, bo ceny rosną produktów, a inni dostarczają je taniej – powiedział Andrzej Olechowski. Były minister finansów skomentował reformę emerytalną, która przywróciła wiek emerytalny na poziomie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.



Jego zdaniem skutki tej reformy nie ujawnią się przez najbliższe dwa lata, dlatego PiS nie straci wyborców. Nie jest natomiast wykluczone, że później emerytury zostaną obniżone, albo odebrane.