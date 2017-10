Pijana matka urodziła bliźnięta. Kobiecie grozi nawet 5 lat więzienia

40-latka miała blisko półtora promila we krwi, kiedy zaczęła rodzić. Bliźnięta urodziły się w 34. tygodniu. W pierwszych chwilach swojego życia były pijane tak samo, jak ich matka.



Policja z Tomaszowa Mazowieckiego przekazała już akta sprawy do prokuratury. - Trwa analiza materiału pod kątem popełnienia przestępstwa narażenia nowo narodzonych dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat - poinformował Michał Dębowski z prokuratury rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim.



(TVN24/x-news)