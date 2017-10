Co się z nimi stanie? Ponad 4 tys. uchodźców uwolnionych z obozu przemytników w Libii

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Ponad 4 tysiące migrantów zostało uwolnionych z obozów przemytników ludzi w Libii i przeniesionych do przejściowego ośrodka w Sabracie. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji zaopatrzyła przybyszów w żywność, wodę i podstawowe przyrządy sanitarne.



Uwolnienie migrantów stało się możliwe dzięki współpracy libijskiego Rządu Zgody Narodowej z Unią Europejską, które wspólnie próbują zapobiec przemytowi uchodźców do Europy przez Morze Śródziemne.



(x-news/TVN24)