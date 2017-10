Tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie

Policja wyjaśnia szczegóły wypadku, w którym zginęła 32-letnia funkcjonariuszka. Do zdarzenia doszło w środę, 18 października, w Łopienniku Nadrzecznym w województwie lubelskim. Rozpędzony samochód uderzył w policyjny radiowóz. Siła uderzenia była tak duża, że policyjne auto obróciło się i zatrzymało na przeciwnym pasie. Tam doszło jeszcze do kolejnego zderzenia.



- Niestety, pomimo prowadzonej akcji reanimacyjnej życia 32-letniej policjantki nie udało się uratować. Dla nas, policjantów jest to ogromna tragedia i łączymy się w bólu z rodziną naszej koleżanki, która zginęła w trakcie wykonywania obowiązków służbowych – powiedział podkom. Piotr Wasilewski z policji w Krasnymstawie.



