Pomorskie: Pociął twarz 20-letniej biegaczki

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Dziewczyna biegła wzdłuż wału nad Wisłą w miejscowości Lisewo Malborskie (woj. pomorskie). W drodze powrotnej zaczepił ją nieznajomy mężczyzna. Zaczęła uciekać, ale sprawca ją dogonił. Pociął twarz kobiety ostrym narzędziem. 20-latka ma 17 szwów na twarzy. Trwają poszukiwania niebezpiecznego napastnika.



Napastnik ścisnął kobietę za szyję i cały czas chciał dosięgnąć twarzy. Pociął cały kaptur.



- Odepchnęłam go łokciem, uderzyłam i podrapałam po twarzy. Udało mi się w końcu uciec. On biegł za mną do góry. Zobaczył jednak, że krzyczę, są auta i rower, więc zaczął uciekać - opowiadała poszkodowana kobieta.



Kobieta nie widziała sprawcy. Była odwrócona tyłem, bo cały czas starała się uciekać. Wie jednak, że był bardzo wysoki, miał ponad 190 cm i był szczupły. Ubrany na czarno, miał czapkę z daszkiem i kaptur na głowie. Funkcjonariusze cały czas poszukują niebezpiecznego napastnika.



(x-news)