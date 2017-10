Śledczy podłożyli bombę pod samochodem. By sprawdzić, czy mąż próbował zabić żonę

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Prokuratura nie ma wątpliwości, że 42-letni mężczyzna podłożył bombę pod auto swojej żony, żeby ją zabić. On broni się i twierdzi, że chciał ją tylko wystraszyć.



Dlatego Prokuratura Rejonowa w Świeciu zdecydowała się na sprawdzenie skutków eksplozji takiego samego ładunku. Okazało się, że mimo poważnych zniszczeń i chmury dymu samochód nie eksplodował, co może przemawiać za wersją przedstawioną przez podejrzanego. Prokuratorzy nie zamierzają jednak na razie zmieniać kwalifikacji czynu i przypominają, że ładunek miał eksplodować w trakcie jazdy.



– Efekt wizualny, hukowy jest tego rodzaju, że wykluczałby zapanowanie nad pojazdem – tłumaczy Monika Blok-Amenda z Prokuratury Rejonowej w Świeciu. A to, zdaniem śledczych, mogłoby skutkować śmiertelnym zagrożeniem na drodze.



Kobieta, z zawodu nauczycielka, w czerwcu znalazła pod swoim citroenem tykający pakunek. Okazało się, że to ładunek wybuchowy. Na szczęście detonator nie zadziałał. Bombę rozbroili saperzy.



(TVN24/x-news)