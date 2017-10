Bodnar o zarzutach ze strony Pawłowicz

Rzecznik Praw Obywatelskich skomentował słowa parlamentarzystki PiS Krystyny Pawłowicz, która - podczas dyskusji nad budżetem RPO w Sejmie - nazwała go "rzecznikiem środowisk patologicznych".



- Tu nie chodzi o obrażanie Adama Bodnara jako Adama Bodnara. Tu chodzi o obrażanie tych osób, które mogły poczuć się dotknięte słowami pani poseł – powiedział Bodnar.



- Jest przykro, że takich słów przykrych muszą słuchać osoby, które są adresatami słów Krystyny Pawłowicz. Co więcej, w tym przypadku trzeba podkreślić jedno - ja mam obowiązki ustawowe, by zajmować się różnymi mniejszościami – dodał Bodnar.



