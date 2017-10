"Patrzycie oczami Boga". Papież rozmawiał z załogą Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

- Patrzycie na nas oczami Boga - mówił papież Franciszek podczas telemostu z sześcioma astronautami przebywającymi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.



Papież rozmawiał z załogą, w której skład wchodzą: Randolph Bresnik, Mark T. Vande Hei i Joseph Acaba z USA, Paolo Nespoli z Włoch oraz Rosjanie Siergiej Riazanski i Aleksandr Misurkin.

Rosyjski astronauta mówił, że inspiracją dla niego był jego dziadek, jeden z twórców pierwszego sputnika. - To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę kontynuować jego misję. Mogę spełnić też jego marzenia, bo loty kosmiczne są przyszłością całej ludzkości - mówił Riazanski.

Z kolei Amerykanin Randolph Bresnik zachwycał się widokiem Ziemi z przestrzeni kosmicznej. - Stąd nie widać granic, nie ma konfliktów, jest pokój - podkreślił.



W czasie rozmowy papież wyraził przekonanie, że astronauci ze swej perspektywy mogą przekonać się, jak krucha jest Ziemia. - Dziadek Siergieja i wiara w Boga to nasze korzenie, nasza nadzieja i siła. Nigdy nie powinniśmy zapominać o korzeniach. Cieszę się, że o tym nie zapominacie - mówił do astronautów.



(x-news/TVN24)