Żuławy zagrożone podtopieniami. Strażacy umacniają brzegi rzek

Skutkiem wichury na Żuławach Wiślanych są powalone drzewa i wzbierające rzeki. Strażacy wypompowują wodę z zalanych piwnic i usuwają z dróg drzewa. Brzegi rzek Wąskiej w Pasłęku i Elszki w miejscowości Stegna zostały umocnione, by nie doszło do wylania wody, której wciąż przybywa.



- Zmagamy się z dwoma zjawiskami. Po pierwsze, z opadami deszczu, które trwają już od kilku dni, a drugie zjawisko - bardzo niebezpieczne, a dość częste na Żuławach Wiślanych - to jest tak zwana cofka, czyli wpychanie wody przez wiatr północny, północno-zachodni z basenu Morza Bałtyckiego do jeziora. Staramy się przeciwdziałać tak, aby nie doszło do rozlania się wody na nieruchomości mieszkańców i żeby ocalić ich majątek – powiedział Patryk Kwieciński, z Urzędu Miasta i Gminy Pasłęk.



(TVN24/x-news)