"Kaczyński buduje hipernacjonalizm"

To bardzo błędna polityka oddzielająca Polskę od najważniejszych partnerów i sojuszników, polityka samoizolowania Polski - powiedział Włodzimierz Cimoszewicz. Były premier i marszałek Sejmu skomentował w ten sposób słowa Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że domaganie się reparacji wojennych przez Polskę "jest całkiem poważnym żądaniem".



W ocenie Włodzimierza Cimoszewicza w wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego "jest jeszcze coś". - Wczoraj pan Kaczyński mówił o tym, że być Polakiem to znaczy być tym, który uzdrawia chorą Europę. Chociaż on używa trochę innego języka, który może nie razi sformułowaniami, ale tak naprawdę on zaczyna budować ideologię hipernacjonalizmu – stwierdził.



- Raptem mówi Polakom, że jesteśmy narodem, członkowie którego z chwilą urodzenia są lepsi od innych i mają szczególny tytuł na przykład do leczenia chorej Europy - dodał.



Zdaniem byłego premiera "to jest z jednej strony ośmieszające", ale "z drugiej strony dla maluczkich, zaniepokojonych, dla zdezorientowanych, to niezwykle atrakcyjna oferta".