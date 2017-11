"Epidemia XXI wieku". Eksperci i pacjenci na Światowym Dniem Cukrzycy

- Bez świadomości dot. profilaktyki cukrzycy nie będzie zdrowego społeczeństwa - podkreśla prof. Maciej Małecki, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Przed przypadającym 14 listopada Światowym Dniem Cukrzycy Towarzystwo zorganizowało debatę o tej groźnej chorobie z udziałem diabetologów i przedstawicieli pacjentów, w tym znanych osób zmagających się na co dzień z konsekwencjami cukrzycy.



- To prawdziwa epidemia 21 wieku - mówił prof. Małecki. W Polsce na cukrzycę chorują 3 mln osób, głównie starszych.



- Cukrzyca kojarzy się z cukrem, czyli słodyczą, ale niestety ta choroba smakuje gorzko. Przynosi powikłania, a to ryzyko kalectwa i przedwczesnego zgonu - zauważyła prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.



Wśród gości specjalnych debaty były znane osoby, które na co dzień żyją z cukrzycą. Jedną z nich jest muzyk i satyryk Rudi Schuberth, który przyznał, że czegoś więcej dowiedział się o cukrzycy dopiero, gdy pogorszył mu się wzrok jako następstwo choroby.



- Zacząłem się dowiadywać od kolegów, którzy już nie mieli palców u nóg, i przyszło mocne zastanowienie - powiedział Schuberth.



- Początki były bardzo trudne, zwłaszcza oswojenie się z perspektywą, że do końca życia muszę sobie robić zastrzyki z insuliny i kontrolować to, co jem - wyznała producentka telewizyjna i podróżniczka Anna Tomaśko.



- Bez świadomości społecznej dotyczącej profilaktyki cukrzycy typu 2 i zapobiegania powikłaniom nie będzie zdrowego społeczeństwa. Dlatego zorganizowaliśmy tę debatę - podsumował prof. Małecki z Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.