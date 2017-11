Tragedia na torach pod Wrocławiem. Zginęła kobieta z dzieckiem

Około 30-letnia kobieta oraz półroczne dziecko zginęli potrąceni przez pociąg. Nie wiadomo, dlaczego znaleźli się na torowisku. - Do zdarzenia doszło w miejscu oddalonym od przejazdu kolejowego, w miejscu nieprzeznaczonym do przechodzenia przez tory – powiedział kom. Kamil Rynkiewicz z wrocławskiej policji.



Wypadek wydarzył się na trasie Jelenia Góra – Wrocław, w okolicy Sadowic. Maszynista pociągu Kolei Dolnośląskich zgłosił, że prawdopodobnie doszło do potrącenia. Wezwano pogotowie. Zgon kobiety stwierdzono od razu, dziecko próbowano jeszcze reanimować. Niestety, bezskutecznie.



(TVN24/x-news)