Lewandowski o debacie w PE: Chcemy pokazać, że nie cała Polska jest "kaczyńska"

- Obrażanie to jest sztuka, którą opanowano w PiS do perfekcji – mówił Janusz Lewandowski, komentując debatę w europarlamencie, w trakcie której przyjęto rezolucję ws. Polski. Dokument wzywa polski rząd do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności i praw podstawowych. - Nie jestem skory do żartów, bo zapewnili mi długie godziny wstydu za rządzących – dodał eurodeputowany PO, odnosząc się do reakcji posłów i europosłów Prawa i Sprawiedliwości w trakcje debaty i po niej, m.in. do sugestii, jaka padła z ust wicemarszałka sejmu Ryszarda Terleckiego, jakoby europosłowie PO, którzy poparli rezolucję, powinni kandydować do PE z Belgii lub Niemiec, a nie z Polski.



Skutkiem rezolucji, którą przyjął Parlament Europejski, będzie powstanie specjalnego raportu dotyczącego stanu praworządności w Polsce. W zależności od jego wyników, Unia Europejska może nałożyć na Polskę sankcje. - Naszym obowiązkiem jest mówienie Europejczykom, że nie cała Polska jest "kaczyńska". Polska Kaczyńskiego nie zostałaby przyjęta do UE – powiedział Lewandowski.