Światowy Tydzień Ubogich

Krzysiek żyje na ulicy od 14 lat. Gra na gitarze, założył dyskusyjny klub filmowy dla osób bezdomnych. Chciałby, żeby ludzie zmienili o nich zdanie. Marianna mieszka w przytulisku dla bezdomnych kobiet. W swoim "poprzednim życiu" była wykładowcą akademickim. Marek, zanim stał się bezdomny, pracował jako kucharz. Paradoksalnie, do jego bezdomności przyczyniły się… pieniądze. A ty, kogo widzisz? W Krakowie trwa świętowanie Światowego Dnia Ubogich. To odpowiedź na zaproszenie papieża Franciszka. Ciągle można dołączyć. Na krakowskim Małym Rynku można skorzystać z usług kosmetyczki i fryzjera, wziąć udział w warsztatach kulinarnych, teatralnych i muzycznych - to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych w tygodniu Światowego Dnia Ubogich, który przede wszystkim jest okazją do spotkań z potrzebującymi.