Śnieżyca sparaliżowała ulice Władywostoku

Piątkowa śnieżyca sparaliżowała ulice Władywostoku w Rosji. Samochody nie były w stanie sprawnie poruszać się po drodze, przez co doszło do kilkuset wypadków.



Kierowcy zostawili rozbite samochody, które przymarzły po jakimś czasie do drogi. Z powodu śnieżycy odwołano połączenia lotnicze i autobusowe.



