Manewry Borsuk-17. "Najwyższa forma sprawdzenia przed działaniem w realnym polu walki"

Żołnierze z 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej doskonalą swoje umiejętności. Biorą udział w manewrach Borsuk-17. - Jest to najwyższa forma sprawdzenia żołnierzy, całego dywizjonu, do działania zgodnie z przeznaczeniem, czyli w realnym polu walki – ocenił ppłk Sławomir Kula.



- W ćwiczeniu uczestniczy ok. 3 tys. żołnierzy i ok. 600 jednostek sprzętu – dodał mjr Artur Pieńkowski.



Manewry potrwają do 29 listopada.