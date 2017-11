W dyskotece na Teneryfie zerwała się podłoga. Ludzie wpadli do piwnicy

W jednym z klubów hiszpańskiej Teneryfy zawaliła się podłoga, a ludzie - z wysokości jednego piętra - spadli do piwnicy. Rannych zostało 40 osób.



Do katastrofy doszło w miejscowości Adeje w popularnej dyskotece "Butterfly" znajdującej się w centrum handlowym. Ludzie nagle spadli z wysokości jednego piętra do piwnicy. Na dole znajdowała się pusta sala do gry w bingo.