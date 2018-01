Petru chce ukarania prezesa PiS przez Komisję Etyki Poselskiej

- Nic by się nie stało, gdyby Jarosław Kaczyński dostał naganę. Przecież to wytrzyma - stwierdził Ryszard Petru. Były przewodniczący Nowoczesnej złożył wniosek do komisji etyki poselskiej o ukaranie prezesa Prawa i Sprawiedliwości za wypowiedź z mównicy sejmowej o "zdradzieckich mordach i kanaliach". - Jak dotychczas posłowie PiS-u nie byli karani za tego typu wypowiedzi, a posłowie opozycji byli - podkreślił Petru.



Dziś komisja etyki poselskiej rozpatrzy wniosek Ryszarda Petru. Po ewentualnym stwierdzeniu naruszenia zasad etyki poselskiej, komisja może zwrócić posłowi uwagę, udzielić upomnienia lub nagany.