Ludzie płakali, pilot wzywał Allaha. Awaryjne lądowanie w stolicy Kirigistanu

Załoga samolotu British Aerospace RJ-85 lecącego ze stolicy Kirgistanu Biszkeku została zmuszona do awaryjnego lądowania po eksplozji silnika. Jeden z pasażerów nakręcił przez okno rozerwaną eksplozją obudowę silnika oraz uwiecznił moment lądowania.



Do awarii doszło pół godziny po starcie. Na pokładzie słychać było płacz pasażerów i pilota, który zwracając się do nich wzywa Allaha. Modlitwy poskutkowały, maszyna powróciła na lotnisko w Biszkeku i bezpiecznie wylądowała.



British Aerospace RJ-85 to czterosilnikowy samolot zaprojektowany na początku lat 80. W zależności od wersji może zabrać na pokład od 82 do 112 pasażerów.