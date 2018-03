"Minister nie namnoży nam urzędników". Problemy przed wyborami samorządowymi

Pan minister nie namnoży nam urzędników. To jest nasz obowiązek - mówił przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński.



Szef PKW rozmawiał z ministrem spraw wewnętrznych Joachimem Brudzińskim o problemach związanych z organizacją jesiennych wyborów samorządowych, jakie pojawiły się po nowelizacji kodeksu wyborczego.



- Na prawie 5200 urzędników, którzy powinni zostać powołani, zgłosiło się około 500. To bardzo mało - podkreślił Hermeliński.



PKW podkreśla również, że problemów nastręcza zawarty w nowelizacji wymóg zamontowania w lokalach wyborczych kamer umożliwiających transmisję w internecie. Zakładając, że na każdy lokal przypada jedna kamera, oznacza to konieczność nabycia i zamontowania aż 28 tys. kamer.



(TVN24/x-news)