Francuski "człowiek-pająk" zdobył paryski wieżowiec

Francuski wspinacz Alain Robert wspiął się na szczyt wieżowca w Paryżu. To pierwsze tego typu osiągnięcie "człowieka-pająka" od czasu, kiedy złamał nadgarstek w czerwcu 2017 r.



Paryski wieżowiec mający 179 metrów wysokości to doskonała rozgrzewka dla wracającego do formy wyczynowca, który zdobył w swojej karierze m.in. najwyższy budynek świata - Burdż Chalifa w Dubaju, mierzący 828 m.



- Wspinaczka jest dla mnie pasją i stylem życia. Zacząłem się wspinać mając 11 lat, teraz mam prawie 56. Dopóki zdrowie pozwala, nie jest możliwe, żebym przestał się wspinać – powiedział Alain Robert.



(x-news)