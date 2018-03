30-latek zmarł po porażeniu taserem przez policjantów pod Szczecinem

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

30-letni mężczyzna zmarł po interwencji policji pod Szczecinem. Funkcjonariusze porazili go taserem, bo miał wobec nich kierować obelgi i zachowywać się agresywnie.



- W pierwszej kolejności była użyta przez funkcjonariuszy siła fizyczna do obezwładnienia, to nie przyniosło rezultatu, więc użyto gazu. To też nie pomogło, więc policjanci użyli tasera – relacjonuje Alicja Śledziona ze szczecińskiej policji.



Porażony mężczyzna źle się poczuł, a policjanci wezwali na miejsce karetkę. - Wczoraj o 22:20 dostaliśmy zgłoszenie od policji w Mierzynie, że pacjent pobudzony traci oddech. Zadysponowany został zespół podstawowy, który na miejscu podjął czynności reanimacyjne. Pacjenta z przywróconym krążeniem przewieziono do szpitala - relacjonowała



Elżbieta Sochanowska z wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie.



Po przewiezieniu do szpitala 30-latek zmarł.



Wszczęto śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny jego śmierci i ocenić działania policjantów.