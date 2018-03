Rosjanie testują rakiety balistyczne Sarmat

Rosyjskie ministerstwo obrony ogłosiło, że druga seria testów ponaddźwiękowych rakiet Sarmat zakończyła się sukcesem. Nowe rakiety należą do kategorii balistycznych pocisków międzykontynentalnego zasięgu (ICBM).



System Sarmat ma zastąpić rakiety z okresu sowieckiego Wojewoda, które państwa NATO nazywały kryptonimem "Szatan". Nowy system ma mieć zasięg globalny, według rosyjskich mediów - "prawie nieograniczony".



Test przeprowadzono w piątek, 30 marca, dzień po deklaracji MSZ Rosji, które wyraziło "zaniepokojenie modernizacją polskiej armii". Był to komentarz do umowy podpisanej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi na zakup systemu obrony przeciwlotniczej Patriot.



