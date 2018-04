Przez dwanaście godzin siedział uwięziony w kanalizacji w Los Angeles

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Po dwunastu godzinach spędzonych w rurach systemu kanalizacji Los Angeles 13-latek został uratowany przez strażaków.



Chłopiec ugrzązł tam po tym, jak wpadł do strumienia ścieków w trakcie zabawy w ruinach starego budynku.



Ratownicy przez kilka godzin szukali go w rozbudowanym systemie rur. W końcu udało się go namierzyć dzięki obrazowi z kamer zamontowanych na pływających robotach poszukiwawczych. Udało się, bo na obrazie z kamery zauważyli ślady dłoni na ścianach kanału.