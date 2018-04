Filmy 68-letniego chińczyka stały się przebojem

Hu Hai jest 68-letnim emerytem z Chin. W internecie zdobył niezwykłą popularność dzięki swemu młodzieńczemu wyglądowi i postawie, przez co zyskał tytuł "najnowocześniejszego dziadka".

Uprawia jogę, medytuje i każdego dnia wisi do góry nogami przez 30 minut.



- Sekretem jest mniej jeść i więcej ćwiczyć. Możemy jeść, co tylko chcemy, ale trzeba pamiętać o zachowaniu umiaru. Wielu ludzi źle rozumie stwierdzenie "ćwicz więcej". Później przemęczają się przez to na bieżni. Moim zdaniem, należy wybrać ćwiczenia, które najbardziej nam odpowiadają. Zarówno te fizyczne, jak i ćwiczenia dla zdrowia psychicznego – tłumaczył 68-latek.



Hai po przejściu na emeryturę powrócił do swoich młodzieńczych artystycznych marzeń. Brał udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez uniwersytety i społeczności seniorskie w Szanghaju. Były to m.in. zajęcia ze śpiewu, tańca, modelingu i aktorstwa.



"Najnowocześniejszy dziadek" regularnie występuje w programach telewizyjnych, pokazach mody, piszą o nim gazety. Jego marzeniem jest reprezentowanie chińskich emerytów. - Chciałbym pokazać światu, jak wygląda obywatel Chin w podeszłym wieku – dodał.