Postawiono pierwsze elementy muru na granicy USA z Meksykiem

W pobliżu amerykańskiego miasta Santa Teresa postawiono pierwsze elementy muru, który ma powstać na granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem. Budowla konstruowana jest z prefabrykowanych paneli. Prace ruszyły po wydaniu przez prezydenta Donalda Trumpa zarządzenia wykonawczego.



Konstrukcja będzie miała ok. 32 kilometry i zastąpi bariery samochodowe, które dotychczas oddzielały granice obu państw. Budowa ma kosztować ok. 73 mln dolarów. Mur ma zostać ukończony do marca 2019 r.