Barykady z płonących opon i przewróconych samochodów. Trwa protest ekologów-aktywistów we Francji

Nieopodal miejscowości Notre-Dame-des-Landes trwa protest francuskich działaczy ekologicznych. Demonstranci podpalili barykady z opon i wywrócili znajdujące się na drodze samochody, aby uniemożliwić przedostanie się do ich obozu policjantom. Na miejscu pojawiło się także blisko 20 traktorów blokujących drogę.



Do przedostania się do obozowiska i rozproszenia ekologów funkcjonariusze policji używają granatów z gazem łzawiącym i wozów opancerzonych.



Grupa ekologów-aktywistów ZAD powstała w 2008 roku, aby powstrzymać planowaną budowę lotniska w mieście Nantes. Pomimo porzucenia planów budowy oraz wydanego przez rząd nakazu eksmisji działaczy, blisko 200 członków grupy nadal przebywa w ich obozowisku.