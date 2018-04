Pierwsze mieszkania plus k. Jarocina. Zobacz, jak wyglądają w środku

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W Siedleminie koło Jarocina odbyło się uroczyste oddanie osiedla, na którym powstało 96 mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie plus.



Osiedle ma charakter trzykondygnacyjnych szeregowców liczących po sześć mieszkań. Dostępne są kawalerki oraz mieszkania dwu- i trzypokojowe. Lokalne władze przyznały mieszkania w pierwszej kolejności rodzinom z dziećmi w wieku do 15 lat, które nie miały tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Wśród kryteriów znalazło się także minimum dochodowe - 3 tys. zł brutto na rodzinę w przypadku mieszkania 55 mkw oraz 2 tys. zł brutto dla chętnych na lokal 35 mkw. - Przymierzamy się do budowy kolejnych mieszkań, mamy już decyzję o przyznanie nam kolejnych środków - zapewnił Jerzy Wolski, prezes jarocińskiego towarzystwa budownictwa społecznego.