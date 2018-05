Dwie osoby nie żyją, trzy są ciężko ranne. Tragiczny wypadek na Pomorzu

Dwie osoby nie żyją, a trzy zostały ranne. - to tragiczny bilans groźnego wypadku między Lęborkiem a Łebą w województwie pomorskim.



- Zderzyły się ze sobą BMW oraz hyundai. Nie żyją obaj kierowcy. Ranne zostały jeszcze trzy inne osoby, dwie z nich są w stanie ciężkim. Jedna z pasażerek, najciężej ranna, została zabrana zabrana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Trójmieście – poinformował st. kpt. Piotr Krzemiński z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku. Jak dodał, z powodu zderzenia droga wojewódzka numer 2014 Lębork-Łeba może być zablokowana przez kilka godzin.



Kierowca hyundaia to 86-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. Kierowcą drugiego samochodu był 41-letni mężczyzna. Policja wyjaśnia przyczyny zdarzenia.