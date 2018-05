Melania Trump przedstawiła swój program dla dzieci "Be Best"

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Pierwsza Dama USA Melania Trump przedstawiła swój długo oczekiwany program społeczny przeznaczony dla dzieci "Be Best” (być najlepszym - ang.). Inicjatywę podpisał prezydent Donald Trump.



- Trzy główne filary programu "Be Best" obejmują dobre samopoczucie, korzystanie z mediów społecznościowych i nadużywanie opiatów - tłumaczyła Pierwsza Dama przedstawiając projekt.



Prezydent, który podpisał inicjatywę, w swoim przemówieniu nie szczędził żonie słów zachwytu. - Wszędzie tam, gdzie dotarła, poruszyła Amerykanów swoją szczerością, urokiem i miłością. Melanio, twoja troska i współczucie dla dzieci naszego narodu - jak powtarzam ci to cały czas - inspiruje nas wszystkich. Dziś zobowiązujemy się "być najlepsi” - powiedział Trump.