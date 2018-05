"Łatwiej można dostać się do Pentagonu". Utrudniony dostęp do budynków parlamentu

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Dwie grupy zaproszone na posiedzenia komisji miały problem z wejściem do Sejmu i Senatu. Finalnie żadna z nich nie dostała się do polskiego parlamentu.



Do Senatu nie wpuszczono lekarzy zajmujących się leczeniem problemów onkologicznych. - To skandal. Przyjechał tu kwiat polskiej onkologii: profesorowie, wykładowcy, wybitni specjaliści z całego kraju - mówił senator PO Tomasz Grodzki. Wśród oczekujących lekarzy znajdowali się także pacjenci po schorzeniach onkologicznych, którzy nie doczekali się wstępu na obrady komisji senackiej. - Marszałek Sejmu powinien na to zareagować, bo władza ewidentnie odwraca się od obywatela, a to nie jest do zaakceptowania - podkreślił Grodzki.



Z kolei do Sejmu nie mogli wejść artyści i przedstawiciele środowisk twórczych, którzy mieli wziąć udział w posiedzeniu komisji kultury. - To bardzo ważna sprawa. Jest uchwalana nowa ustawa o prawach autorskich - tłumaczył zaproszony na obrady kompozytor Piotr Rubik. - Jestem pierwszy raz w polskim Sejmie, ale chyba ostatni. Trudno się tu dostać, trudniej niż do Pentagonu - mówił.