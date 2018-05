Jacek Rostowski zapewnia, że stawi się przed komisją śledczą w sprawie VAT

"Oczywiście" - tak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jacek Rostowski odpowiada na pytanie Marcina Zaborskiego, czy stawi się przed komisją śledczą w sprawie VAT.



"Myślę, że damy sobie bardzo dobrze radę" - ocenia były wicepremier. Jak twierdzi, kolejność wezwań jest dla niego obojętna.

"Jestem gotowy" - deklaruje. I twierdzi, że nie usłyszy żadnych prokuratorskich zarzutów w związku z tą sprawą.



"Całą rzecz z VAT-em uruchomiło zniesienie 30-proc. automatycznej sankcji od błędów VAT-owskich" - mówi Rostowski. Przyznaje, że sankcję zniósł rząd PO. "Ale ustawa była przygotowana przez rząd PiS, Zytę Gilowską. Myśmy tę ustawę odziedziczyli i wspólnie z PiS-em uchwaliliśmy. Z dzisiejszej perspektywy był to błąd" - twierdzi były wicepremier.



"Nie mieliśmy na biurku luki VAT-owskiej" - dodaje. "Kłamstwo VAT-owskie PiS polega na tym, że Mateusz Morawiecki mówi, że oni na skutek uszczelnienia uzyskali 30 mld zł w ub. roku, a Komisja Europejska mówi, że to 7-10 mld" - zauważa gość Marcina Zaborskiego.



"Kłamstwo polega na tym, że za PiS mamy dużo importu, daje to dużo VAT-u, mamy mało inwestycji, a inwestycje powodują zwrot VAT-u. A PiS od 2 lat chodzi i utożsamia wzrost dochodów po pierwsze z luką, po drugie z uszczelnieniem" - komentuje Rostowski.