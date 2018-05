Irański duchowny: Jeśli Izrael zrobi coś szalonego, to obrócimy Tel Awiw i Hajfę w perzynę

Atak izraelskich wojsk na irańskie instalacje wojskowe w Syrii wzbudził złość w Teheranie. Irański duchowny, ajatollah Ahmad Chatami, głosił w świątyni, że Iran „będzie stale zwiększał siłę swoich rakiet”. - Jeśli Izrael, ten okupacyjny reżim, nie zaprzestanie swoich działań, czeka go wizja wiecznego koszmaru. Jeśli zrobią coś szalonego, to obrócimy Tel Awiw i Hajfę w perzynę – wieścił Chatami.



Groźby są reakcją na izraelski atak na siły irańskie w Syrii. Premier Izraela Beniamin Netanjahu oświadczył, że atak był „adekwatną odpowiedzią” na irański ostrzał pozycji izraelskiej armii na Wzgórzach Golan.

Irańskie rakiety zostały zestrzelone przed osiągnięciem celu. Miały zostać wystrzelone właśnie z terytorium Syrii, co Netanjahu nazwał przekroczeniem „czerwonej linii”. Polityk zapowiedział, że „ktokolwiek zamierza nas zaatakować, my zaatakujemy go pierwsi”.



(x-news/RUPTLY)