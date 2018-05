"Proszę, żeby władza mnie się nie bała, nie jestem straszna". Janinie Ochojskiej odmówiono wstępu do Sejmu

Janina Ochojska nie została wpuszczona do budynku Sejmu. Straż marszałkowska poinformowała, że szefowej Polskiej Akcji Humanitarnej nie było na liście uprawnionych, gdyż Marszałek Sejmu nie wyraził zgody na jej wizytę u protestujących osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. - Proszę, żeby władza mnie się nie bała, nie jestem straszna – powiedziała Janina Ochojska podczas rozmowy z mediami przed parlamentem.



- To przecież my wypromowaliśmy hasło solidarności, a teraz temu zaprzeczamy. Jest mi naprawdę bardzo przykro i jeżeli marszałkowie podejmą inną decyzję, to chętnie wrócę do Sejmu, żeby przywitać się z protestującymi – deklarowała szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej.



Janina Ochojska jest niepełnosprawna od wczesnego dzieciństwa. W 1992 r. założyła Polską Akcję Humanitarną, której pierwsza misja wyruszyła do Jugosławii. Od początku swojej działalności organizacja udzieliła pomocy w 44 krajach.