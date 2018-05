Policjant raził psa paralizatorem. Wstrząsające nagranie z interwencji w Utah

Policja z miejscowości St. George w stanie Utah opublikowała nagranie z jednej ze swoich interwencji. Policjanci, czując zagrożenie ze strony biegającego przed domem psa, razili go paralizatorem.



Owczarek niemiecki zaatakował jednego z policjantów, gdy patrol przybył interweniować po dwóch zgłoszeniach o przemocy domowej. W trakcie rozmowy z nietrzeźwym mężczyzną, podejrzanym o bicie partnerki, jego pies wybiegł z domu. Funkcjonariusze rozkazali mu, aby zamknął psa w domu, jednak zwierzę ponownie uciekło. Wtedy pies próbował ugryźć policjanta, co zakończyło się użyciem paralizatora.



Po porażeniu pies odbiegł. Odnaleźli go przedstawiciele służby opieki nad zwierzętami. Wstępnie oceniono, że pies jest agresywny i zostanie uśpiony. Po akcji w mediach społecznościowej w obronie owczarka, podjęta zostanie niezależna ocena biegłego w tej sprawie.